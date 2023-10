Borussia Dortmund-Milan, Pioli: “Delusi perché stiamo alzando il livello”

Borussia Dortmund-Milan 0-0, così Pioli nel post-partita

Sulla delusione per i due punti persi: "Questo è importante, stiamo alzando il livello. Due pareggi dopo due partite così sono poche. Ci possono essere sorprese in ogni partita, dobbiamo essere bravi a mantenere equilibrio. Nel secondo tempo siamo migliorati tecnicamente. Dobbiamo andare avanti così ed è un peccato aver giocato così e non aver segnato. Il girone è competitivo ma lo sapevamo".