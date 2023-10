Borussia Dortmund-Milan, i momenti chiave di ‘acmilan.com’ | News

(fonte: acmilan.com) Lo 0-0 prodotto dai novanta minuti di gioco di Dortmund condivide tante similarità con quello del primo turno di Champions League contro il Newcastle. Ma differisce per l'equilibrio visto in campo. Quella del BVB Stadion Dortmund, infatti, è stata una gara combattuta per lunghi tratti, caratterizzata da diverse occasioni per parte. Resta comunque un pari che sta più stretto al Milan , maggiormente pericoloso e capace di presentarsi con più continuità nei pressi dell'area di rigore avversaria. Con il nostro Debriefing , approfondiamo tre indicazioni fornite dal pareggio a reti inviolate tra gialloneri e rossoneri.

DIFESA ANCORA SUGLI SCUDI

Sicuramente positiva la seconda porta inviolata consecutiva in Champions League, ottenuta in una trasferta complicata e contro una squadra che fa della forza offensiva la propria caratteristica migliore. Anche a Dortmund, in un ambiente temibile, è emersa la determinazione nel non voler concedere nulla fino al fischio finale da parte di tutto il gruppo rossonero. La difesa, aiutata dal supporto di tutti gli effettivi, ha retto ancora alla grande. Maignan non ha dovuto compiere parate eccezionali, Thiaw e Tomori hanno limitato a dovere le avanzate avversarie. Test superato per tutti e tre: Mike ha risposto presente quando è stato chiamato in causa, mentre Malick aveva l'arduo compito di sigillare Füllkrug in marcatura e Tomori era dedito a chiudere ogni spazio nella linea arretrata. Non è arrivato il gol vittoria, ma il clean sheet collezionato - il quarto nelle ultime cinque gare - non può che rendere orgoglioso il Milan.