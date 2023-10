Borussia Dortmund-Milan, arbitra Marciniak: i precedenti con i rossoneri

Per la seconda volta dobbiamo avanzare agli inizi della passata stagione, quando il Milan supera senza troppi problemi la Dinamo Zagabria per 4-0. Tuttavia, il match rimasto impresso nei ricordi dei tifosi rossoneri, e con Marciniak alla guida, è un altro: si tratta della sfida di ritorno dei quarti di Champions League fra il gruppo di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti.

Quante critiche da parte degli azzurri — Siamo in una fase cruciale della stagione, mentre il Milan continua ad arrancare in campionato il Napoli prepara i festeggiamenti per il terzo scudetto della sua storia. La partita d'andata si è conclusa per 1-0 a favore dei rossoneri, ma il ritorno si giocherà allo Stadio Maradona e tutto sembra vertere verso gli azzurri di Spalletti. Dopo le tante polemiche a causa del giallo mancato a Leao e delle ammonizioni per Anguissa e Kim, la Uefa sceglie di portare sotto il Vesuvio il miglior arbitro possibile.

Peccato, però, che Marciniak si guadagnerà più critiche del suo predecessore. La rabbia del Napoli si fionderà sul mancato rigore a seguito di un intervento scomposto di Leao e diverse scelte, a quanto pare, discutibili. Alla fine il match si concluderà sul punteggio di 1-1 e permetterà al Milan di sbarcare in semifinale di Champions League. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Borussia Dortmund-Milan, dubbi in mediana per Pioli

