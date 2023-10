Borussia Dortmund-Milan, storia che si ripete? Il parallelo col 2003

Gara dura per il Milan: i rossoneri questa sera affonteranno il Borussia Dortmund, gara valida per la Champions League 2023-24. I gialloneri, come riportato da acmilan.com, in totale non perde da ben 22 incontri in casa: 17 vittorie e 5 pareggi, con l'ultima sconfitta interna datata addirittura 20 agosto 2022 (2-3 vs Werder Brema, nel massimo campionato tedesco). Considerando le ultime 15 partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League, il Borussia Dortmund ha perso solo una di queste (9V, 5N): 1-3 contro l'Ajax nel novembre 2021. Stiamo parlando di quasi due anni di imbattibilità casalinga europea. Per il Milan, quindi, una partita che potrebbe essere storica da questo punto di vista. Non sarebbe, però, la prima volta.