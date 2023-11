Borussia Dortmund, Kobel si ferma con la Svizzera: Milan a rischio?

Nella giornata di ieri, infatti, è stato emesso un comunicato da parte della Nazionale Svizzera, in merito alla sue condizioni: "Gregor Kobel è fuori per problemi muscolari. Resterà con la squadra fino a domenica e poi tornerà al suo club. Anthony Racioppi è stato convocato al suo posto". Ulteriori novità saranno probabilmente comunicate nei prossimi giorni, ma il rischio è che l'elvetico salti il match tra Milan e Borussia Dortmund. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Krunic in difficoltà? Si pensa al clamoroso scambio >>>