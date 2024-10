Sul Bayer Leverkusen: "Penso che non devo spiegarlo io. Squadra forte, con qualità, velocità, gamba. Abbiamo preparato bene la partita, l'abbiamo giocata come dovevamo. Uniti e compatti. C'è tanta arrabbiatura per il gol preso. Ma ci sono ancora sei partite, non dobbiamo guardare al passato. Ma possiamo cambiare il futuro iniziando a fare risultati".LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>