Mercato Milan – Donnarumma tra rinnovo e partenza: quale futuro? VOTATE

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma potrebbe andare via dal Milan in estate. Non ha ancora accettato la proposta di rinnovo del club rossonero

Daniele Triolo

Si parla molto, in queste ore, del futuro di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Il portiere, classe 1999, come noto è in scadenza di contratto con il Milan. Pertanto, dal prossimo 1° luglio, qualora non arrivasse il rinnovo del suo accordo con il club meneghino, potrebbe trasferirsi a parametro zero in un'altra squadra.

I 'rumors' di mercato accostano Donnarumma alla Juventus, società che, già dal 2017, all'epoca del primo rinnovo contrattuale dell'allora giovanissimo estremo difensore, gli ha messo gli occhi addosso. Ma sulle tracce di Donnarumma ci sarebbe anche il PSG del direttore sportivo Leonardo, suo ex dirigente ed estimatore da sempre.

Il Milan, che finora ha stipendiato Donnarumma ben 6 milioni di euro netti a stagione, ha proposto al ragazzo ed al suo agente, Mino Raiola, un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio di 8 milioni di euro netti l'anno. Sembra, però, che Raiola per il suo assistito ne voglia 10, se non addirittura 12 netti stagionali.

Su queste basi, difficile giungere ad un accordo tra le parti. L'unico che potrebbe far pendere la bilancia dalla parte del Diavolo è proprio il ragazzo, milanista da sempre e che, si vocifera, vorrebbe restare a Milano. Ma come finirà la questione Donnarumma? Quale sarà, secondo voi, l'esito della vicenda?

