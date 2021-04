Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: la partita a scacchi prosegue

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gianluigi 'Gigio' Donnarumma andrà in scadenza di contratto il 30 giugno. Rinnoverà o no?

Daniele Triolo

'Tuttosport' questa mattina in edicola ha fatto il punto della situazione su Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, portiere del Milan, al centro dei 'rumors' di calciomercato in questi ultimi giorni. Ieri, infatti, Mino Raiola, agente del numero 99, era a Torino e nel pomeriggio si era sparsa la voce di un suo imminente arrivo a Milano per un eventuale incontro con il club di Via Aldo Rossi.

Ad oggi niente di tutto questo, ma non si esclude che, nei prossimi giorni, Raiola possa recarsi a 'Casa Milan' per parlare del rinnovo del contratto di Donnarumma. L'argomento è sempre caldo ed attuale. L'accordo tra Gigio ed il Milan scadrà, come noto, il prossimo 30 giugno: finora, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno offerto un nuovo contratto da 8 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Un bell'aumento rispetto i 6 attualmente percepiti.

Da quell'offerta il Milan non si schioda. Raiola, al contrario, continua a chiedere un ingaggio molto più alto per il suo assistito ed una commissione elevata per lui. La partita a scacchi tra le parti continua. Secondo il quotidiano torinese, però, la qualificazione del Milan in Champions League e la concomitante assenza di una vera e propria alternativa concreta all'offerta rossonera potrebbe presto mettere fine alla questione.

Un teatrino che ha ampiamente stancato tutto l'ambiente milanista. L'obiettivo di entrambe le parti è chiaro: la vicenda Donnarumma va chiusa, in un modo o in un altro, entro la fine del campionato di Serie A. Di modo che, poi, Donnarumma possa essere sereno per i Campionati Europei. In caso di rottura dei negoziati, il Milan dovrebbe andare sul mercato per cercare un nuovo portiere. Il favorito, in tal senso, è Mike Maignan del Lille. Juventus, prima mossa per Donnarumma: le ultime di mercato >>>