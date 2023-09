Ziliani: “Quello mostrato dal Milan per 90′ è stato un calcio scadente”

Paolo Ziliani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan contro il Verona

Paolo Ziliani , ex calciatore, ha dato il proprio parere in merito alla prestazione del Milan contro il Verona . E lo ha fatto attraverso un lungo post sul proprio profilo 'X'. Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Paolo Ziliani su Milan-Verona

"Non sono mai semplici le partite post-Champions (o post-coppe tout court) e solo per questo il Milan può archiviare con sollievo la striminzita vittoria per 1-0 contro il Verona. I tre punti valgono più di ogni altro discorso. Ma di certo, il frontale da cui il Diavolo è uscito tramortito nel derby di otto giorni fa si sta facendo ancora pesantemente sentire. In gol dopo 8 minuti grazie a un assalto all'arma bianca di Leao - croce e delizia dei tifosi tra Newcastle e Verona - azionato dalla fionda di Giroud, il Milan è finito lì".