Verso Milan-Cagliari: i dettagli della nuova prima maglia (FOTO)

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – In attesa di Milan-Cagliari, gara valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A, in programma a ‘San Siro‘ alle ore 20:45, il club rossonero, sui propri canali social ufficiali, ha diffuso foto dei dettagli della nuova prima maglia per la stagione 2020-2021, firmata ‘PUMA‘, che i giocatori di Stefano Pioli indosseranno questa sera per la prima volta in assoluto.