Continua la protesta della Curva Sud contro la squadra al termine del match Torino-Milan. La storica frangia della tifoseria rossonera era infatti come sempre presente allo stadio 'Olimpico Grande Torino', dove si è fatta sentire e non poco. Tanti i cori contro il club, compreso quello in cui si chiedeva di tirare fuori gli attributi. Lo stesso Sérgio Conceicao ai microfoni di 'DAZN' ha parlato dei tifosi: "Hanno ragione davvero. Sono da 40 anni nel calcio e hanno ragione. In un club storico come il Milan si esige sempre tanto. Noi siamo uniti, rappresentiamo il Milan e siamo tutti insieme".