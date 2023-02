Theo Hernandez sui social: “Allenamento con le leggende del Milan”

Archiviato il successo contro il Monza, arrivato grazie alla rete messa a segno da Junior Messias, il Milan si sta preparando per il prossimo incontro. Nella serata di domenica 26 febbraio, infatti, alle ore 20:45 a San Siro arriverà l'Atalanta, una delle concorrenti dirette per un posto in Champions League.