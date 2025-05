Nelle scorse ore, finalmente, il Milan ha annunciato Igli Tare come nuovo direttore sportivo (qui il comunicato) e dall'Albania sono giunte le congratulazioni del Primo Ministro Edi Rama. Al termine di una lunga ed estenuante ricerca, in cui si è passati anche per Fabio Paratici e Tony D'Amico, alla fine si è tornati alla prima idea di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, che già avevano identificato l'ex Lazio come il favorito da diversi mesi a questa parte.