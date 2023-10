Tanti auguri a Marco van Basten: ecco il messaggio del Milan

Nato a Utrecht il 31 ottobre 1964, compie oggi 59 anni,Marco Van Basten. Ha giocato nel Milan per 8 anni (gli ultimi 2 dei quali senza mai scendere in campo a causa dei problemi alla caviglia) vincendo tutto. Con il Diavolo Van Basten ha segnato 125 gol (settimo miglior marcatore di sempre) in 201 partite giocate. Il suo palmares in rossonero parla di 4 Scudetti, 4 Supercoppe italiane, 3 Coppe Campioni, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe intercontinentali. Ecco il messaggio su X del Milan.