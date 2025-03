Spurs Legends-Milan Glorie, gol strepitoso di Pirlo su punizione | VIDEO

Il Milan Glorie ha giocato contro le Spurs Legends. In campo per i rossoneri anche Andrea Pirlo: ecco il video del suo gol straordinario

Le leggende del Milan sono scese in campo per sfidare il Tottenham domenica 23 marzo al Tottenham Hotspur Stadium. Dida, Serginho, Ambrosini e molte altre glorie rossonere hanno giocato a Londra. Evento che sostiene la Tottenham Hotspur Foundation e Fondazione Milan, contribuendo al programma internazionale Sport for Change. Gli inglese hanno vinto col punteggio di 6-2. Per il Milan ha segnato Zaccardo e Andrea Pirlo. L'ex centrocampista lo ha fatto con il suo marchio di fabbrica. Ecco il gol.