Schweinsteiger: “Ibrahimovic tiene aperta la corsa per lo Scudetto!”

Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista di Bayern Monaco e Manchester United, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, in campo in Lazio-Milan 1-2

Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista di Bayern Monaco in Bundesliga, poi Manchester United in Premier League e, infine, Chicago Fire nella MLS, ha guardato ieri sera Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 1-2 per il Diavolo. 'Basti' è rimasto impressionato dalla prestazione di Zlatan Ibrahimovic, con cui ha giocato per un periodo nei 'Red Devils'. Entrato in campo al 68' in luogo di Olivier Giroud, è risultato subito decisivo. Il tedesco ne ha parlato su 'Twitter'.