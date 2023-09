“Perché lo togli?”, siparietto Theo Hernández-Pioli in Roma-Milan | Video

Con Fikayo Tomori appena espulso per doppia ammonizione, Pioli ha pensato di correre ai ripari inserendo un difensore in più, Pierre Kalulu, al posto di un centrocampista, Loftus-Cheek. Theo Hernández non ha 'gradito' la decisione del suo allenatore, non capacitandosi del fatto che stesse togliendo dal campo l'inglese ex Chelsea, tra i migliori in campo sul prato dell'Olimpico.