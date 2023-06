Rinnovo Leao, le parole di Dimvula: “Orgoglioso e onorato”

Milan e Leao, una storia che è destinata a continuare. Il portoghese e i rossoneri, hanno trovato l'accordo per continuare insieme, con un rinnovo fino al 2028. Un accordo difficile da trovare, anche per le tanti parti in causa. Una di queste è Ted Dimvula. L'avvocato, era presente ieri a Casa Milan e oggi, ha voluto dire la sua sul rinnovo di Leao con il Diavolo.