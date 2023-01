Rinnovo Leao, controreplica della Gazzetta’: ‘C’è il problema clausola’

"In merito all’articolo pubblicato oggi sul Milan e Leao, la Gazzetta dello Sport conferma quanto scritto: secondo chi cura gli interessi del giocatore la trattativa è in stallo da metà gennaio e, ad oggi, il problema della clausola non ha trovato soluzione". Ecco la controrisposta de La Gazzetta dello Sport sulla situazione del rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Rinnovo Leao, ora parla il Milan: il chiarimento social dei rossoneri >>>