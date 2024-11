Real Madrid-Milan, Leao illumina poi si lascia andare: frase shock pubblicata sui social

Uno di tanti protagonisti in casa Milan del successo ampio e meritato contro il Real Madrid in Champions League è stato senza alcuna ombra di dubbio Rafael Leao. Il portoghese, infatti, è tornato titolare dopo due panchine consecutive, con Paulo Fonseca che lo ha lanciato dal 1' in seguito alle esclusioni degli scorsi match. E il classe 1999 ha ripagato la fiducia del suo tecnico, giocando forse una delle sue migliori partite in maglia rossonera. Paragonabile, per intenderci, a quella contro il PSG della passata stagione.