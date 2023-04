Razzismo, Nasri si schiera con Leao: Rafa condivide il messaggio

L'ex calciatore dell'Arsenal, Samir Nasri, si è schierato al fianco di Rafael Leao per la lotta contro il razzismo

Samir Nasri sul razzismo nei confronti di Rafael Leão: "I tifosi del Napoli hanno Osimhen, cosa significa? Siamo nel 2023! Non dovrebbe più esistere. Invece di fare campagne UEFA o FIFA 'No al razzismo', devono prendere sanzioni contro i club".