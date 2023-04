Napoli-Milan, insulti razzisti a Leao e fischi per Paolo Maldini

Inizia a farsi rovente il clima allo Stadio Maradona per il ritorno di questi quarti di Champions League tra Napoli e Milan . All'ingresso delle squadre in campo nel pre-partita, infatti, un'ondata di fischi dei tifosi azzurri ha subissato Paolo Maldini come testimoniato dalle immagini in diretta di Mediaset Infinity.

Ma non solo, poiché ancora prima, quando i giocatori del Milan lasciavano l'albergo per dirigersi allo stadio, molti tifosi del Napoli hanno ricoperto di insulti i rossoneri. Nel momento in cui è transitato Rafael Leao, poi, si sono sentiti in modo chiaro e distinto diverse persone rivolgersi al portoghese facendo il verso delle scimmia: "Uh uh uh". Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>