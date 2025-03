Ravezzani: “Theo e Leao scaduti. Ecco qual è il vero problema del Milan”

"Mettere Theo e Leao in panchina non servirebbe assolutamente a nulla. Tanto vale sapere che non cambieranno mai, sperare che facciano un bel derby di Coppa Italia e poi sperare in qualche offerta dignitosa per entrambi. Repubblica scrive che i calciatori Milan sono grassi e Conceicao li metterà a dieta. Se anche fosse vero, alcuni sono irredimibili. Cioè, puoi solo sperare che ti diano retta. Il vero errore della società è stato credere bastasse cambiare allenatore per cambiare la testa di molti. Il problema non è far dimagrire l’ultima ruota del carro, ma le prime…".