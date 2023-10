Ravezzani: “Frattura inequivocabile tra Pioli e i giocatori del Milan”

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha espresso sui propri social un pensiero in merito all'attuale situazione in casa Milan

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha espresso sul proprio profilo 'X' un pensiero in merito alle ultime prestazioni del Milan di Stefano Pioli contro PSG e Napoli , ragionando sulle reazioni di alcuni giocatori. Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Le parole di Fabio Ravezzani sul Milan

"Le reazioni di Giroud-Leao alla sostituzione e le parole di Calabria dopo il Psg sono segno inequivocabile di una frattura tra Pioli e giocatori leader del Milan. Serve dare pieni poteri a Ibra subito. In panchina con Abate o come tutor del tecnico. L'aria è troppo pesante".