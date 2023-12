Ravezzani: “Il Milan ha vinto senza entusiasmare. È un bene perché…”

Il noto giornalista Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha espresso un commento sul proprio account 'X' in merito al match di ieri sera tra Milan e Frosinone terminato 3-1 per i rossoneri. Ecco, dunque, il suo pensiero a riguardo.

"Il Milan vince senza entusiasmare, questo è un bene perché in un campionato servono anche partite così. Bravissimo Pulisic, Maignan c'è nel momento decisivo (salva sullo 0-0). Jovic dimostra di non essere il disastro che dicevano in molti. È buona riserva e ogni tanto sa far gol".