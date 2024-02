Milan, duro attacco del giornalista a Pioli e Cardinale: ecco cos’ha detto …

Su Gerry Cardinale: "Il Milan di Redbird sta andando peggio di quello targato Elliott. Ma credo sia solo un caso. Anche la strategia di Cardinale è investire solo su calciatori di prospettiva con stipendio basso e rivendibili quando si affermano. A volte funziona, ma arrivare primi è molto difficile. Non mi convince la strategia Cardinale per vincere. L’Inter ha bisogno di un centravanti e prende Thuram a 6 mln di ingaggio a stagione. Il Milan dice che sono troppi e ripiega sul giovane Okafor che ne prende 2 (pagando il cartellino 12). In prospettiva può funzionare, subito no. Sarebbe bello leggere o vedere un’intervista a Cardinale con domande tipo: non la imbarazza aver perso 5 derby su 5 con l’Inter e vederla così distante? Perché avete cambiato mille volte idea sullo stadio? Perché non ha un solo manager di calcio nel club? Domande così difficili?". LEGGI ANCHE: Milan, torna a parlare Cardinale: il suo obiettivo per il Diavolo >>>