Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento attraverso una serie di post pubblicati sul suo account 'X', soffermandosi in modo particolare sulla situazione in casa Milan , dall'allenatore Sérgio Conceicao fino alla dirigenza e ad alcuni giocatori. Ecco, dunque, le sue parole.

Su Bologna-Milan: "Il fallimento di Conceicao è lampante, come quello dei dirigenti Milan che propongono agli allenatori solo contratti da 6 mesi. Logico che accettino solo quelli scarsi, no? Conceicao ha un contratto a breve termine. Glielo ha procurato il suo agente Mendes che è anche agente di Joao Felix. Felix resterà ancor poco al Milan come Conceicao e deve giocare. Così Pulisic sta fuori perché non è un protetto di Mendes. A questo si è ridotto il club. Ma il primo tempo favoloso, esattamente, Leao dove lo ha visto?".