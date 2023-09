Ravezzani, che bordata a Donnarumma: “Lo dicevo in tempi non sospetti!”

Gianluigi Donnarumma , nel match tra Macedonia del Nord e Italia , si è reso protagonista di una 'papera', che ha inevitabilmente scatenato una bufera sui social. A riguardo si è espresso anche Fabio Ravezzani , noto giornalista, che ha pubblicato un post sul proprio profilo 'Twitter', ricordando come già in tempi non sospetti avesse messo in guardia tutti sulle qualità dell'ex portiere del Milan . Ecco, quindi, le sue parole.

Il pensiero di Fabio Ravezzani su Gianluigi Donnarumma

"Quanti insulti ho preso quando dicevo, in tempi non sospetti, che Donnarumma faceva grandi parate, ma non era un gran portiere…".