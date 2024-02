Stadio e debiti, Ravezzani critica duramente Cardinale: le parole

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato con un post su 'X' il momento del Milan. I rossoneri hanno perso contro il Rennes l'altra sera, ma si sono comunque qualificati per gli ottavi di Europa League. Il direttore ha parlato della questione stadio. Il Diavolo, al momento, va avanti per il progetto San Donato, ma resta in piedi anche l'ipotesi di ristrutturare San Siro e restare al Meazza insieme all'Inter. Ecco il parere di Ravezzani su Cardinale e Zhang.