Ravezzani: 'Al Milan mai un DS capace. Tare? Mi lascia perplesso che ...'

Fabio Ravezzani si riferisce a questo stralcio della conferenza stampa (qui tutte le dichiarazioni): "A volte è difficile, ma anche facile. Fare paragoni è difficile, ma penso che il Milan ha un giocatore come Ruben, che è uno dei più completi nel panorama europeo. Può essere fondamentale nella prossima stagione. Dobbiamo cercare di gestire al meglio gli infortuni, ma la qualità del giocatore non si discute. Si può sostituire anche con qualche innesto nuovo, ma con caratteristiche diverse. Anche perché vogliamo giocare in partenza con un centrocampo a 3, ma che si può trasformare in partita. Tutto ciò che si farà, si farà con giocatori che possono dare lo stesso o di più rispetto a lui l'anno scorso".