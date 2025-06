Milan, Tare: “Modric ha voglia: il gruppo ha bisogno di giocatori così”

Ieri, a 'Casa Milan', l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare , hanno accolto i giornalisti che seguono quotidianamente le vicende rossonere, tra cui noi di 'PianetaMilan.it', per un punto sulla squadra in costruzione in vista della stagione 2025-2026 . Alla domanda: ' Ha capito cosa mancava nella rosa, se italiani, guide e mentalità? L'acquisto di Luka Modric può essere legato a questo? ', Tare ha risposto quanto segue.

"È vero, abbiamo analizzato questo. Una delle mancanze dell'anno scorso era questa. Non conosco le dinamiche da vicino, fondamentale per un giudizio. L'acquisto di Modric sembrava anomalo, ma non lo è. Perché è un calciatore importante nel calcio mondiale, ho avuto modo di parlare con lui di persona e ho visto un ragazzo ancora con voglia. Può essere un punto di riferimento di un gruppo che ha bisogno di giocatori così. Non sarà solo lui, ci saranno ancora uno-due acquisti esperti, ma ci saranno anche giovani di prospettiva".