Ravezzani: “Affascinato dal mercato Milan. Bondo, forse sbaglio”

Calciomercato Milan, i rossoneri sono stati i veri protagonisti degli ultimi giorni di mercato e nello specifico delle ultime ore. Il Diavolo, infatti, ha ceduto Bennacer e Okafor e chiuso con i colpi Joao Felix, Bondo e Sottil. Non solo, la dirigenza rossonera ha lavorato per altri colpi in entrata e in uscita. Zeroli è andato in prestito al Monza e Cuenca è passato al Genoa. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato del mercato del Milan con il suo parere su Gimenez, Joao Felix e Warren Bondo. Ecco il suo parere su X.