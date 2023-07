Raveyre: “Ringrazio i tifosi per la calorosa accoglienza. Forza Milan”

Noah Raveyre, nuovo portiere del Milan, ha espresso un pensiero sui propri social in merito al suo arrivo in rossonero

"Sono estremamente felice e orgoglioso di annunciare che ho firmato il mio primo contratto da professionista con il grande club del Milan. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a firmare questo contratto e il sostegno incondizionato di tutti i membri della mia famiglia, così come tutti gli educatori e gli allenatori di portieri che ho avuto durante la mia formazione. Vorrei anche ringraziare i miei agenti e il mio consulente, che mi hanno sostenuto durante questo anno molto difficile per prepararmi al meglio a questo magnifico progetto che è stato offerto a me e alla mia famiglia! Ringrazio tutti i tifosi per la loro calorosa accoglienza e spero di vedervi presto in campo. Forza Milan". LEGGI ANCHE: Milan, le possibili soluzioni tattiche con l'arrivo di Pulisic >>>