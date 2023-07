Milan, cosa cambierebbe con Pulisic? Le possibili soluzioni tattiche

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Milan avrebbe presentato la prima offerta verbale al Chelsea per l'acquisto di Christian Pulisic . Il nome dell'esterno statunitense gira ormai da giorni in orbita mercato rossonera e anche le stesse dichiarazioni del giocatore fanno pensare ad un possibile trasferimento. Pulisic , infatti, avrebbe accolto con piacere l'idea di vestire la maglia del Milan , ma bisognerà trattare ulteriormente con i Blues affinché si trovi una quadra tra domanda e offerta. Intanto, noi andiamo ad approfondire le possibili soluzioni tattiche che l'attaccante ex Borussia Dortmund potrebbe donare a Stefano Pioli .

Attaccante duttile

Quando i tifosi del Milan leggono, o sentono, la parola duttile, viene in mente il nome di un giocatore che in rossonero ha rivestito davvero tanti ruoli. Siamo ai tempi dell'Allegri tecnico rossonero e in campo, un po' ovunque, vi è anche Urby Emanuelson. Ecco, vi tranquilliziamo subito, non stiamo parlando della stessa duttilità dell'olandese. Pulisic, infatti, è un jolly prettamente offensivo, in grado di occupare qualsiasi ruolo d'attacco. Nasce ala sinistra ma, soprattutto al Borussia Dortmund, si è reinventato esterno destro. Non solo, poiché sia al Chelsea che con la nazionale degli Stati Uniti, il classe '98 ha giocato anche come trequartista e punta centrale. Insomma, ha tutto il repertorio.