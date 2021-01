Parola d’Ordine: “Kalulu mette la museruola a tutti” | Milan News

Franco Ordine strizza l’occhio a Kalulu: “È più di una promessa”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista e tifoso rossonero Franco Ordine con un breve tweet ha speso parole al miele nei confronti di Pierre Kalulu. “E’ più di una promessa: terzino o centrale mette la museruola a tutti”. Questo il suo intervento al termine dell’incontro di Coppa Italia tra Milan e Torino.

Pierre Kalulu è alla sua prima stagione in rossonero dove ha collezionato 8 presenze e siglato un gol tra campionato e coppe. Il giovane difensore francese è stato acquistato in estate a parametro zero: ad oggi l’intuizione di Maldini sembra essere ripagata.

Oltre a sottolineare la bravura di Kalulu, Ordine ha esaltato anche la capacità dei rigoristi rossoneri e il portiere rossonero Tatarusanu. Cinque rigori segnati su cinque calciati e la prodezza del numero uno romeno sul tiro dal dischetto di Rincon sono risultati decisivi per il passaggio del turno in coppa.

Infine ha detto la sua per ciò che riguarda Mateo Musacchio, su di lui è vivo l'interesse del Parma: "ci penserei prima di lasciarlo partire"