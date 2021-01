Calciomercato Milan – Il Parma mette gli occhi su Musacchio | News

Calciomercato Milan: Musacchio piace al Parma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio – difensore classe 1990 – è finito sul taccuino dei dirigenti del Parma. I ducali hanno individuato nel numero 22 del Milan l’obiettivo numero uno per rinforzare la difesa. I gialloblu occupano la penultima posizione in classifica e sono al lavoro per rinforzare la squadra e cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. La notizia è arrivata nella notte grazie all’intervento di Gianluca Di Marzio durante il programma televisivo Sky “Calciomercato – L’originale”.

L’ex Villarreal è in scadenza di contratto con il Milan e potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno, mentre il Parma è intenzionato a portare Musacchio presso la corte di Roberto D’Aversa durante questa finestra di mercato. Il difensore è approdato in rossonero nella stagione 2017 – 2018, collezionando 74 presenze e 2 gol tra campionato e coppe. Proprio ieri sera l’argentino è tornato in campo, dopo un’assenza di dieci mesi, nella partita tra Milan e Torino, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il match si è concluso con la vittoria dei padroni di casa dopo la lotteria dei calci di rigore.

Calciomercato Milan: vice Ibra, ci pensa Raiola. Vai alla news per le ultime >>>