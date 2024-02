Milan, arriva Conte? Ecco l’indizio social che fa sognare i tifosi …

Nel corso delle ultime settimane si è fatta sempre più calda la possibilità di un addio di Stefano Pioli al Milan al termine della stagione. Dovesse arrivare la conquista dell'Europa League il tecnico emiliano potrebbe anche rimanere sulla panchina rossonera, ma sembra difficile anche questa ipotesi. E se dovesse andare via? Uno dei nomi accostati recentemente è quello di Antonio Conte , anche se secondo quanto appreso dalla nostra redazione non sarebbe un'ipotesi percorribile ( ECCO QUANTO SAPPIAMO ).

Intanto, però, Antonio Conte fa sognare i tifosi, magari involontariamente, attraverso i propri social. Sul suo account 'Instagram' il tecnico pugliese ha infatti postato una foto e tra i tanti commenti ce ne sono stati alcuni con i cuori rossoneri. Ad uno di questi l'ex Inter e Juventus ha messo un 'like'. Che sia un indizio sul suo futuro? LEGGI ANCHE: Milan, quanti errori per Maignan: tra le cause forse anche una impensabile >>>