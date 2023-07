Okafor: “Milan club dei miei sogni. Ho già parlato con Leao…”

Il pensiero di Noah Okafor sul passaggio al Milan

"Il Milan è sempre stato - e non lo dico solo per via del trasferimento - il club dei miei sogni. Quando ero piccolo ammiravo Kakà e Ronaldinho giocare con questa maglia e l'anno scorso ho avuto il grande piacere di giocare contro il Milan a San Siro, indossando la maglia del Salisburgo. Per noi il risultato di allora è stato un disastro, ma l'esperienza di sentire la forza che c'è nello stadio è stata incredibile. Ho vissuto personalmente questa passione dei tifosi rossoneri e ne sono rimasto incantato. Ho anche segnato contro il Milan l'anno scorso e, in seguito, ho avuto una conversazione con Rafael Leão. Ci conosciamo da poco, da quando giocavamo l'uno contro l'altro per la nazionale".