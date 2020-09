Musacchio si avvicina al rientro: ecco il tweet del Milan

Ultime Notizie Milan: Musacchio vicino al rientro

MILAN NEWS – Lontano dal campo ormai da diversi mesi, Mateo Musacchio si avvicina al rientro. L’argentino sta lavorando a Milanello, come dimostra la foto pubblicata dal Milan su Twitter oggi pomeriggio, per continuare il percorso di riatletizzazione dopo un lunghissimo stop dovuto all’intervento chirurgico a cui si è sottoposto. Il club rossonero gli ha dato la carica e ha scritto: “A Milanello, Musacchio prosegue il percorso di riatletizzazione: forza Mateo”. Tuttavia, il numero 22 rossonero è sempre tra i possibili partenti. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e il Milan spera di ottenere almeno 7 milioni dalla sua cessione: questa finestra di mercato è ovviamente l’ultima disponibile per ottenere una cifra simile. Intanto, ecco il tweet pubblicato dal club.

