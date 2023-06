Morte Berlusconi, Infantino: “Molti lo guardavano come un visionario”

"Molti lo guardavano come un visionario, e avevano ragione. A livello calcistico aveva previsto tutto molto prima degli altri, e infatti è diventato il presidente più vincente della storia del club. Negli ultimi tempi, da proprietario del Monza, ha realizzato un altro sogno, perchè nei sogni le dimensioni non contano. Possono anche essere contenuti dentro una piccola città. Lo voglio ricordare proprio così, come la persona che - nel nostro amato sport- ha sognato e poi ha trasformato i pensieri in realtà. Un forte abbraccio e sentite condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene. E grazie per averci fatto amare quel gioco straordinario. Anzi, quel giuoco".