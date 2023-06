Morte Berlusconi, Buffon: “Presidente visionario, appassionato e romantico”

Anche il portiere ex Juventus ora al Parma, Gigi Buffon, ha voluto salutare l'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi

Gigi Buffon , portiere del Parma ed ex bianconero, ha postato su Twitter un saluto all'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi , morto questa mattina.

"Oggi diciamo addio a Silvio Berlusconi, un presidente di calcio visionario, appassionato e romantico. Ha trasformato il Milan in una potenza mondiale, conquistando i cuori di milioni di tifosi. Il suo lascito nel mondo del calcio sarà per sempre ricordato". Morte Berlusconi, tutte le news in tempo reale >>>