Anche l'ex centrocampista del Milan, Christian Brocchi, ha ricordato sui social il suo ex presidente, Silvio Berlusconi

Tantissimi i messaggi e i saluti da tutto il Mondo per l'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, morte questa mattina. Cristian Brocchi, ex centrocampista e allenatore rossonero, ha voluto dedicare un messaggio di saluto a Berlusconi su Instagram: "Non servono tante parole, unico, inimitabile, irraggiungibile! RIP Presidente".