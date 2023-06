Morte Berlusconi, Amelia: “Impossibile dimenticare ciò che ha fatto”

"Sono entrato nella famiglia del grande Milan nel 2010, accolto come un figlio dal Presidente Silvio Berlusconi, un uomo carismatico, un leader illuminato, un imprenditore visionario. A Milanello si viveva ogni giorno la straordinaria atmosfera creata da un Presidente sognatore, che ha plasmato la mentalità del Club a sua immagine e somiglianza: ambizioso, vincente, dominante. Impossibile dimenticare ciò che ha fatto per il Milan, ma anche per il calcio italiano e mondiale.Mi unisco al sentimento di profonda gratitudine di tutti quelli che, come me, hanno avuto il privilegio di conoscerlo e far parte della grande famiglia rossonera, nella quale tutti si sentivano coinvolti e importanti grazie alla sua straordinaria empatia e umanità. Grazie di tutto, Presidente!". Morte Berlusconi, tutte le news in tempo reale >>>