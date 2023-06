In ricordo dell'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha postato sui social anche Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha parlato così dello scomparso Silvio Berlusconi su Instagram. Ecco il suo saluto: "Difficilmente nel mondo del calcio ci sarà qualcuno con la stessa genialità, passione, ambizione e coraggio. Grazie mille di cuore caro presidente per avermi dato la possibilità di far parte di una storia vincente e irripetibile".