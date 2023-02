Monza-Milan, il messaggio social di De Ketelaere e il supporto di Leao

Il Milan vince la terza partita di fila, ancora una volta segnando un solo gol senza subirne. Nella gara, i rossoneri, hanno avuto varie occasioni per poter raddoppiare. Una di queste è capitata sui piedi di Charles De Ketelaere. Il belga, come contro il Tottenham, non è riuscito a segnare un gol piuttosto semplice. Il trequartista rossonero è sembrato affranto dopo l'accaduto e l'ha voluto ribadire anche nel post, sui suoi social.