Monza-Milan, le dolci parole di Colombo che fanno commuovere i tifosi

Lorenzo Colombo, attaccante del Monza in prestito dal Milan, ha scritto un pensiero sui social dopo il gol segnato nella serata di ieri

Nella serata di ieri, domenica 18 febbraio, Lorenzo Colombo ha segnato la rete del 4-2 in Monza-Milan, che ha chiuso di fatto definitivamente il match a favore del club brianzolo. Come noto, però, il giovane attaccante è di proprietà del club rossonero e infatti, dopo aver segnato, ha alzato le mani facendo notare la propria volontà di non esultare. All'indomani della sfida il classe 2002 ha espresso un commento a riguardo attraverso il proprio profilo 'X'. Ecco le sue parole.