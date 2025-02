Montella: “Milan più forte di quello dello Scudetto? Non so. Conceicao …”

L’ex tecnico del Milan, Vincenzo Montella, è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha analizzato il cammino dei rossoneri in campionato

L’allenatore della Turchia ed ex tecnico del Milan , Vincenzo Montella , è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha analizzato il cammino dei rossoneri in campionato. Montella ha fatto un paragone tra la squadra che vinse lo scudetto con Pioli e l’attuale rendimento del Milan , soffermandosi anche sul comportamento e le prestazioni di Konsei Sao, uno dei giocatori più discussi di questa stagione.

Montella a Dazn: “Non so se questo Milan è più forte di quello dello Scudetto. Pioli ha fatto un lavoro straordinario al Milan, trovando la chiave giusta per entrare nella testa e nell’anima dei giocatori. Conceicao? Io mi approccio in maniera diversa ai giocatori…”