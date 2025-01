Il Milan sta vivendo un calciomercato invernale fatto di rumors continui tra i tanti giocatori che potrebbero partire e il possibile colpo in attacco per Sergio Conceicao. "Grazie alla Champions il Milan ha i soldi per comprare due Santiago Gimenez, ma tentenna". Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano e su Substack, ha postato su X un suo pensiero sul mercato rossonero: "Così per tirchieria l'anno prossimo rischia di non giocare più la Champions. Astuti no?".