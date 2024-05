Milan, non sei solo: protesta social del West Ham contro Lopetegui

Anche in casa West Ham è giunta una protesta social da parte dei tifosi contro il possibile arrivo di Julen Lopetegui, come avvenuto al Milan

Il Milan può considerarsi meno solo, dal momento in cui anche in casa West Ham è arrivata una protesta simile a quella rossonera contro Julen Lopetegui. Come noto, infatti, nei giorni scorsi i principali organi di stampa parlavano di un accordo tra il Diavolo e l'ex tecnico del Siviglia. Nonostante ciò, noi vi abbiamo sempre detto, da diversi mesi a questa parte, come in realtà il suo profilo è sì sempre stato sulla lista della dirigenza, ma molto sullo sfondo. E, dopo la protesta social montata dai tifosi contro il suo arrivo, la società si sarebbe risentita, tornando indietro in questo senso.