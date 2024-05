Julen Lopetegui, tecnico accostato al Milan, come vi abbiamo ampiamente anticipato in esclusiva (LEGGI QUI), non siederà sulla panchina rossonera. L'allenatore spagnolo, dopo i rumors delle scorse settimane, non sarà l'ere di Stefano Pioli. Per lui è pronta una nuova esperienza in Premier League, dopo l'ultima con il Wolverhampton.